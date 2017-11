Remanescentes de concurso de 2014 têm de ser nomeados, cobra Deputado

Segundo a reivindicação do parlamentar, a nomeação dos remanescentes do certame contribuirá para diminuir do deficit de servidores na entidade - Divulgação

O deputado estadual Amarildo Cruz (PT) encaminhou ontem (16) a indicação ao governador do Estado, Reinaldo Azambuja, solicitando a convocação dos 12 remanescentes do concurso público para Secretaria de Estado de Fazenda, realizado em 2014.

Segundo a reivindicação do parlamentar, a nomeação dos remanescentes do certame contribuirá para diminuir do deficit de servidores na entidade, trazendo melhorias no ambiente da administração pública e contribuindo para a valorização dos funcionários estaduais de Mato Grosso do Sul.

“A convocação dos 12 remanescentes do concurso público, não apenas irá contribuir para o fortalecimento do quadro funcionalismo público estadual, como, também, consolida a importância da Secretaria Estadual de Fazenda no âmbito do Estado”, afirma o deputado estadual Amarildo Cruz.

A solicitação foi encaminhada também ao secretário de Estado Administração e Desburocratização, Carlos Alberto de Assis, e ao secretário interino de Estado de Fazenda, Guaraci Luiz Fontana.