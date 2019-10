Religiões de matriz africana serão tema de audiência pública amanhã na Câmara

Encontro será realizado na sede da Casa de Leis - Arquivo

Os vereadores da Câmara Municipal de Campo Grande realizam, nesta quinta-feira (24), audiência pública para discutir sobre defesa e inclusão como cultura das religiões de matriz africana. O debate será realizado no Plenário “Edroim Reverdito” e o edital de convocação foi publicado no Diário do Legislativo da última sexta-feira (18).

A audiência foi convocada pela Comissão Permanente de Cidadania, Direitos Humanos e da Proteção à Mulher da Câmara Municipal, composta pelos vereadores Ademir Santana (presidente), Pastor Jeremias Flores (vice), Dharleng Campos, Papy e Dr. Wilson Sami.

Serviço - A audiência será realizada a partir das 19h no Plenário Edroim Reverdito, na sede da Casa de Leis, localizada na Avenida Ricardo Brandão, n. 1.600, bairro Jatiúka Park.