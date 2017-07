Releitura à constitucionalização do direito privado é tema de palestra no dia 9 de agosto

Dando sequência à programação especial da Escola Superior de Advocacia (ESA/MS) no mês do advogado, acontece no dia 9 de agosto a palestra em Direito Empresarial "Uma necessária releitura à constitucionalização do direito privado".

O palestrante é Sandro Mansur Gibran, pós-doutor em Direito pela Universidade Federal do Paraná (UFPR), Professor de Direito Empresarial da Escola da Magistratura Federal do Paraná (ESMAFE/PR), entre outros títulos.

O encontro acontecerá no auditório da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso do Sul (OAB/MS) às 19h e a inscrição é gratuita.

