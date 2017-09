Relatório muito abrangente sobre reforma tributária está chegando, diz Trump

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou em reunião na Câmara de Representantes que um "relatório muito abrangente" sobre a reforma tributária está chegando", segundo a imprensa norte-americana.

Na reunião, do Comitê de Meios, Trump discutiu com políticos o rascunho da reforma tributária, que deve ser divulgada amanhã. "Vamos cortar impostos tremendamente para a classe média. Temos a taxa de impostos mais alta dos países desenvolvidos e talvez do mundo", declarou.

Segundo ele, os EUA irão se tornar um país competitivo novamente e que o dinheiro deve começar a "jorrar" do exterior para dentro do país.

Questionado sobre a reforma da saúde, que tenta desde o início de seu governo pressionar o Congresso pela aprovação, Trump disse que está "desapontado" com alguns republicano pela falha em não conseguir avançar com seu plano.

O presidente americano também anunciou que visitará Porto Rico na próxima terça-feira para avaliar os estragos causadas pelo furacão Irma, que destruíram a região.

