Relatório da Defesa Civil aponta estradas vicinais intransitáveis em Novo Horizonte do Sul

Em Novo Horizonte do Sul, município situado na região sul do Estado, estradas vicinais estão intransitáveis devido às fortes chuvas das últimas semanas. Na tarde de ontem (09), técnicos da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (Cedec) percorreram a área rural para avaliar os estragos.

Na estrada vicinal denominada Linha Gaúcha, uma erosão já existente foi agravada pela força das águas que cruzaram a estrada. A enxurrada levou a terra, desmoronando o trecho e deixando o trânsito interrompido por uma cratera de cerca de 12 metros de largura.

Na rodovia vicinal conhecida como Linha Santa Rosa, um processo de assoreamento também foi agravado pelas chuvas, provocando danos na via e entupindo a tubulação de drenagem. “Qualquer força provocada pela chuva lá agora pode romper totalmente a via. Como o terreno na região é de arenito, praticamente não tem pedras e qualquer chuva causa danos”, explicou o técnico da Defesa Civil Estadual, Valter Antunes.

No local foi instalada pela coordenadoria municipal da Defesa Civil uma placa informando aos motoristas da interdição, para que não haja risco de acidentes.

Outro trecho onde a tubulação se rompeu foi no acesso conhecido como Linha da Amizade. No local, a erosão decorrente de águas que descem de propriedades rurais já havia causado danos anteriormente, e com as chuvas dos últimos dias estes foram agravados.

As linhas afetadas servem para escoamento da produção agrícola e da Bacia Leiteira, além de servir como trajeto para o transporte escolar.