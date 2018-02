Relatório anual atesta qualidade da água em Campo Grande

Por dia, a Águas Guariroba analisa em média 130 amostras de água. Mensalmente, são verificados 20 mil parâmetros de qualidade - Arquivo

A Águas Guariroba divulga no mês de fevereiro o Relatório Anual de Qualidade da Água 2017. O material informativo é distribuído pela equipe de leituristas aos usuários de água e esgoto de Campo Grande. Este ano, o relatório foi totalmente reformulado para facilitar a entrega e oferecer uma leitura mais agradável aos clientes.

A iniciativa atende a uma exigência do Decreto Federal 5.440, de 04/05/2005 e demonstra o compromisso da empresa com a transparência nos serviços prestados. “Além de atender a legislação, o relatório possibilita o acesso da população a informações sobre a qualidade da água que consome”, afirma a coordenadora de laboratórios e produção de água, Vera Sandim.

Desde a captação até a distribuição da água em todos os bairros, a equipe da Águas Guariroba realiza um rigoroso trabalho de tratamento e controle. “Em 2017 fizemos mais análises do que o previsto na legislação e nosso índice de potabilidade foi superior a 99%. A classificação da água das represas variou entre bom e ótimo. Isso demonstra nosso compromisso em fornecer uma água de excelente qualidade”, destaca Vera Sandim.

Através do Relatório Anual de Qualidade da Água, a população poderá conferir o resumo do resultado das análises dos principais parâmetros estabelecidos para a água para consumo humano no Brasil, como cor, turbidez, PH, índice de cloro, entre outros dados.

Qualidade

A água distribuída em Campo Grande é monitorada em um laboratório que fica na estação de tratamento de água Guariroba, onde são realizados diariamente exames bacteriológicos e físico-químicos em amostras coletadas em vários pontos da cidade. Por dia, a Águas Guariroba analisa em média 130 amostras de água. Mensalmente, são verificados 20 mil parâmetros de qualidade.

O Laboratório de Monitoramento de Qualidade da Água da Águas Guariroba é acreditado pela Coordenação Geral de Acreditação do Inmetro (Cgcre) em 15 processos e análises realizados para controle da potabilidade da água, desde a captação até a rede de distribuição. Além disso, a concessionária responsável pelos serviços de água e esgoto de Campo Grande mantém há 15 anos a certificação da Norma ISO 9001:2008, que estabelece padrões internacionais de qualidade em seus processos.