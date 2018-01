Relação de amizade fortalece cooperação econômica, diz ministro boliviano

A amizade, segundo Salinas, é fundamental para que “as necessidades” das populações dos dois países sejam atendidas - Foto: Chico Ribeiro-Subcom

A relação de amizade entre bolivianos e brasileiros fortalece a cooperação na área econômica, disse nessa terça-feira (30), em Campo Grande, o vice-ministro da Industrialização e Comercialização da Bolívia, Humberto Salinas.

Salinas participou em Campo Grande com o governador Reinaldo Azambuja, de reunião técnica ampliada para discutir acordos bilaterais, puxados pelo interesse de Mato Grosso do Sul e estados do Sul (PR, SC e RS) e Brasil Central (MT, GO, TO, DF, MA, AC e RO) na compra de gás natural e ureia.

Reinaldo Azambuja já esteve na Bolívia, participou de várias reuniões em Brasília e discutiu, como interlocutor do bloco do Codesul, que reúne os estados de MS, PR, SC e RS, a compra direta de gás natural. No ano passado os governos brasileiro e boliviano assinaram protocolo de intenções para efetivação desse acordo comercial. O acordo garantirá inicialmente uma cota de 3,4 milhão de m3 de gás natural.

“A relação de amizade entre os povos brasileiro e boliviano é uma das políticas que permitem o desenvolvimento e assegura a toda população melhores condições de vida. Uma cooperação muito importante é a que busca viabilizar o corredor bioceânico, que vai proporcionar o desenvolvimento de todas as comunidades no seu entorno”, afirmou o vice-ministro. Ele destacou a economia da Bolívia, que vive um bom momento, registrando altas taxas de crescimento, em razão da industrialização e desenvolvimento da cadeia energética.

Para a autoridade boliviana, os acordos no campo comercial vão se acelerar não só pela perspectiva de desenvolvimento dos dois países, mas também pela relação de amizade “que foi construída ao longo dos anos”. A amizade, segundo Salinas, é fundamental para que “as necessidades” das populações dos dois países sejam atendidas. “Vemos com muito interesse a disposição de Mato Grosso do Sul em fortalecer o intercâmbio comercial e também ajudar nosso país a se desenvolver”.