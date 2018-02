Reitores do Crie-MS apontam caminhos para atuação estratégica em 2018

Dourados (MS) – Na primeira reunião do Conselho de Reitores das Instituições de Ensino Superior de Mato Grosso do Sul (Crie-MS) em 2018, o momento atual foi tratado como estratégico para a atuação do grupo que desde o início de 2017 vem fortalecendo a atuação articulada entre as instituições. No momento em que o Estado se prepara para novas eleições, o Crie se consolida como um importante suporte à orientação de políticas públicas focadas em áreas como educação, pesquisa, ciência, tecnologia e inovação, internacionalização e turismo.

Durante a reunião de trabalho realizada no dia 26 de fevereiro, nas dependências do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS), o grupo discutiu a possibilidade de atuar junto aos candidatos a Governo do Estado, independente de suas siglas partidárias, com objetivo de conhecer suas propostas em relação às principais áreas de atuação do Crie, e oferecer suporte na construção de seus planos de governo nestas áreas.

Para o reitor da Uems e presidente do Crie, Fábio Edir dos Santos Costa, o grupo está preparado para se tornar uma referência nacional em organização da educação superior, destacando que esta é a primeira iniciativa de articulação universitária que reúne universidades públicas e privadas. “Aqui nós somos um só grupo, unidos por objetivos que vão muito além dos interesses específicos de cada instituição. Através da soma de nossas potencialidades nós temos condições de marcar profundamente o Estado de Mato Grosso do Sul, não só em relação à educação superior em si, mas também nas muitas áreas em que temos expertise para atuar”, disse.

Estiveram presentes os reitores das seis instituições que compõem o conselho: Luiz Simão Staszczak (IFMS), Marcelo Turine (UFMS), Tanner Douglas Bitencourt (Uniderp), Padre Ricardo Carlos (UCDB) e Fábio Edir (UEMS). A reitora da UFGD foi representada pelo professor Tomáz Espósito Neto.

Também participaram coordenadores e vices dos cinco grupos de trabalho que compõem o Crie-MS: Internacionalização e Mobilidade Acadêmica; Turismo e Cultura (Extensão); Ciência, Tecnologia e Inovação (Pesquisa); Excelência na Educação Básica e Superior (Ensino); e Comunicação Científica.

Texto e fotos: André Mazini – Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (Uems)