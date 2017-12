Reitores avaliam ações do Crie-MS e demonstram otimismo para 2018

Reunião do Crie-MS foi realizada nesta segunda-feira (11), na UFGD. - Foto: UEMS

Dirigentes do Conselho de Reitores de Instituições de Ensino Superior do Mato Grosso do Sul (Crie-MS) participaram, durante esta segunda-feira (11), do último encontro do grupo programado para 2017. O principal objetivo da reunião foi estabelecer metas para 2018 e avaliar as ações já realizadas pelo grupo desde a sua criação, em agosto deste ano.

A reunião foi sediada pela Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD), no auditório da Faculdade de Ciências Agrárias (FCA), na Cidade Universitária. Além da reitora anfitriã, Liane Calarge, compareceram ao evento o reitor da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (Uems) e presidente do Conselho, Fábio Edir dos Santos; o reitor do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS), Luiz Simão Staszczak; o reitor da Universidade Católica Dom Bosco (UCDB), padre Ricardo Carlos; e o Pró-reitor de Extensão da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), Marcelo Fernandes, representando o Reitor Marcelo Turine.

Todos foram unânimes em avaliar como positivas as atividades do grupo até o momento. Para Luiz Simão, “muito trabalho e dedicação têm superado as dificuldades das ações de planejamento do início do ano, principalmente, as orçamentárias”. Para ele, o Crie-MS foi o responsável pelo fortalecimento das ações institucionais realizadas.

O padre Ricardo Carlos citou as duas Leis de Inovação (no município de Campo Grande e no Mato Grosso do Sul) como frutos do Conselho, trazendo grandes benefícios para o Estado. Também falou sobre o sucesso da Rota Bioceânica com o envolvimento das Universidades e outras ações efetivadas. “Temos capacidade e pessoas preparadas, por isso, precisaremos reunir ainda mais nossas forças, para que as universidades tenham uma visibilidade cada vez maior”, reforçou.

O pró-reitor, Marcelo Fernandes, disse estar diante de “realizações exemplares, frutos da área cultural, com intenso intercâmbio das Instituições do Crie-MS”.

Além destas considerações acerca dos resultados alcançados, um dos destaques da reunião foi a presença da Conselheira Federal de Administração, Gracita dos Santos Barbosa e da advogada, Alessandra Piano, que solicitaram o apoio das Universidades, em uma proposta de trabalho a ser realizada em conjunto com o Conselho, em 2018. Trata-se do Campo Grande Expo, uma feira de agronegócios com o envolvimento de diversos setores, de maneira integrada. “A ideia é contar um pouco da história pantaneira, da cultura sul-mato-grossense e, acima de qualquer coisa, movimentar o PIB do Estado. Queremos que a nossa economia seja estimulada através do agronegócio, turismo e cultura e, com isso, dar maior visibilidade ao Mato Grosso do Sul”, disse Gracita.

Para Fábio Edir, a intenção de parceria com o Conselho é motivo de satisfação. “Entendo que se o Governo do Estado e a iniciativa privada pedem o apoio do Crie-MS para a realização de uma feira deste porte é porque existe visibilidade do nosso trabalho. É o reconhecimento da importância do Conselho perante a sociedade civil organizada e os governos Estadual e Federal. Isso nos enche de orgulho e nos dá a certeza de que estamos no caminho certo”, disse.

Na parte da tarde, após o almoço servido no restaurante “Bistrô Eco”, da UFGD, reitores, pró-reitores, assessores e gestores das universidades dividiram-se em Grupos de Trabalho (GT’s) para discutir sobre o tema proposto ao seu grupo, dentro dos eixos de atuação definidos em reuniões anteriores. Ao término desta primeira etapa, os grupos retornaram ao auditório para expor aos demais, as propostas e metas de viabilização definidas em cada aliança de trabalho.

Um representante de cada GT falou sobre o que o grupo pretende desenvolver em 2018 dentro dos temas Internacionalização e Mobilidade Acadêmica, Turismo e Cultura, Comunicação Científica, Excelência na Educação Básica e na Educação Superior e Ciência, Tecnologia e Inovação, áreas definidas como prioritárias pelo Crie-MS.

Todos os grupos apresentaram ideias centrais que deverão ser desenvolvidas em 2018, como: proposta de regulamentação da UniRila (Rede Universitária da Rota da Integração Latino-Americana); maior difusão da produção científica das instituições; criação de um corredor cultural; concepção de um guia de cursos de Graduação das Universidades do Crie-MS, entre outras.

Para Liane Calarge, reitora da UFGD, foi uma honra recepcionar este encontro e perceber as conquistas alcançadas através do Conselho: “O Crie-MS foi instituído para a integração das universidades do MS, e apresentar o campus da UFGD aos que ainda não conheciam, foi um grande prazer e uma forma de estreitar ainda mais os laços entre as instituições. Tenho muita satisfação em fazer parte deste grupo que tem mostrado sua relevância, haja vista os resultados e a visibilidade que tem alcançado. Tenho certeza que, em 2018, o Crie-MS terá um papel ainda mais efetivo em termos de internacionalização e acordos de cooperação entre as universidades”, disse.

A próxima reunião do Conselho está programada para acontecer na sede do IFMS, em Campo Grande, no dia 26 de fevereiro.