Reitor da Uems assina convênio com a prefeitura de Campo Grande

Campo Grande (MS) – Na semana passada, o reitor da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (Uems), professor doutor Fábio Edir dos Santos Costa, assinou um convênio com a Prefeitura de Campo Grande que garante cursos de formação para servidores públicos.

A assinatura ocorreu durante o lançamento de novos cursos EAD da Uems, na Capital. “Estamos demonstrando o compromisso da prefeitura de Campo Grande com o fortalecimento da gestão pública através da capacitação dos servidores. A Uems é uma grande parceira, que oferece educação com qualidade em nosso estado. Por isso, estamos com a Uems e o Governo do Estado nesta parceria”, comentou o prefeito da Capital, Marquinhos Trad.

O Termo de Cooperação Mútua entre as instituições e a Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia de MS (Fundect) prevê apoio recíproco para o fortalecimento, ampliação e consolidação da Educação a Distância para as duas instituições. Em termos práticos, o convênio possibilita a participação de servidores da Prefeitura de Campo Grande em cursos EAD da Uems. “A Universidade Estadual irá oferecer um curso de pós-graduação Lato Sensu em Planejamento e Aperfeiçoamento da Gestão no Setor Público para qualificar 40 servidores do município de Campo Grande”, esclarece o professor Wander Aguiar, diretor da Diretoria de EAD, da Uems.

A cooperação com a prefeitura de Campo Grande ainda prevê a análise da viabilidade para a oferta de um curso de Especialização e um de Tecnólogo para qualificação de servidores do Procon Municipal e a participação do curso de Turismo, da Uems/CG na formulação e implantação do Observatório de Turismo de Campo Grande, entre outros projetos. “Esse termo de cooperação ajusta uma parceria que já temos com a Prefeitura de Campo Grande, na área de saúde, com a formação de preceptores dos cursos de Medicina, ou a participação do curso de Turismo no observatório de Turismo e Cultura da Capital. Agora, estamos expandindo com a oferta de formação e capacitação de servidores pela Escola de Governo e o Procon Municipal”, explicou o reitor da Uems, professor doutor Fábio Edir dos Santos Costa.

