Reitor da National Corporation Kochi University do Japão visita a Uniderp Matriz

A Uniderp e a National Corporation Kochi University, do Japão, estreitaram laços para uma parceria que permitirá a realização de atividades conjuntas no campo de pesquisa e extensão. Em um encontro na unidade Matriz nesta segunda-feira, os reitores Leocádia Aglaé Petry Leme e Hiroshi Wakiguchi assinaram um acordo de intenção para intercâmbio acadêmico na área de Saúde, já que a instituição estrangeira pretende construir um hospital com tecnologia avançada no município de Guia Lopes da Laguna, há 232 quilômetros de Campo Grande.

Durante a visita, o vice-reitor da Kochi University, Narufumi Suganuma, explicou que a intenção da instituição é prestar apoio á região do Pantanal e buscar parcerias com universidades conceituadas para somar forças ao projeto. “Queremos ajudar no desenvolvimento sustentável de Mato Grosso do Sul, com enfoque na área de saúde”, complementou.

A comitiva de representantes internacionais, que incluía o prefeito da cidade de Shimanto, na província de Kochi, também puderam conhecer a estrutura e o modelo pedagógico do curso de Medicina da Uniderp, reconhecido como uma das melhores graduações do segmento no país, segundo avaliação do Ministério da Educação.

Na avaliação da reitora da Uniderp, Leocádia Aglaé Petry Leme, “todos ganharão com a parceria e os futuros médicos de Mato Grosso do Sul serão muito beneficiados com a possibilidade de trocar experiências, fazer intercâmbio cultural e ter mobilidade acadêmica, o que impactará também no desenvolvimento regional”. O convênio com a universidade japonesa, que será concretizado nos próximos dias, também está em sincronia com as prerrogativas dos Ministérios da Saúde e da Educação e Cultura, sobre a interiorização e descentralização das escolas médicas, uma forma de contribuir com a presença de médicos em áreas com mais vulnerabilidade social.

