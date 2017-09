Reintegração de posse retira moradores de terreno do Estado na zona sul de SP

Cerca de 200 pessoas devem ser retiradas de um terreno ocupado irregularmente na zona sul de São Paulo na manhã desta terça-feira, 19. Equipes da Polícia Militar (PM) cercam desde por volta das 6h a área, localizada na Rua Farid Miguel Haddad, no Parque Bristol, próximo à Rodovia Anchieta.

Os moradores que permanecem no local já aceitaram deixar o terreno pacificamente, segundo a PM. A propriedade pertence à Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU) de São Paulo, que forneceu caminhões para mudança e máquinas que devem ser usadas para destruir, até o final do dia, centenas de barracos construídos pelas famílias no local.

O grupo de sem-teto afirma que a maioria já está na fila de programas habitacionais do Estado, mas reclama da demora na liberação de moradias populares. Milhares viviam na ocupação havia alguns meses, antes de a Justiça determinar a reintegração de posse, conforme relatos em redes sociais. O terreno fica entre duas áreas de condomínios construídos recentemente.

Veja Também

Comentários