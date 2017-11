Reino Unido vai investir 44 bilhões de libras em habitação nos próximos 5 anos

O secretário do Tesouro do Reino Unido, Philip Hammond, anunciou nesta quarta-feira o investimento de 44 bilhões de libras em habitação ao longo de 5 anos.

Segundo Hammond, a alocação de recursos para o setor se deve ao alto preço das moradias no Reino Unido, que impede que a população mais jovem consiga sair do aluguel. A intenção do secretário é a de construir 300 mil moradias por ano até meados de 2020.

Hammond anunciou ainda que irá destinar mais de 500 milhões de libras ao investimento em novas tecnologias, categoria na qual se enquadrariam inteligência artificial, 5G e banda larga distribuída por fibra ótica.

Na parte fiscal, o secretário comunicou o cancelamento da elevação de impostos para a gasolina e o diesel, além do congelamento das taxas para bebidas alcoólicas a partir de 2019. Em relação a produtos derivados do tabaco, o imposto vai subir de acordo com a inflação e terá uma taxa adicional de 2%. (Flavia Alemi - flavia.alemi@estadao.com)