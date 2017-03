Reino Unido vai acionar artigo para iniciar negociações sobre "Brexit" no dia 29

O Reino Unido vai acionar o chamado Artigo 50 do Tratado de Lisboa no próximo dia 29 para iniciar negociações formais sobre o "Brexit", como é conhecido o processo para a retirada do país da União Europeia, informou hoje o porta-voz da primeira-ministra britânica, Theresa May.

A decisão foi comunicada pelo embaixador britânico para a UE, Tim Barrow, ao escritório do presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, segundo o porta-voz.

O Brexit foi aprovado em plebiscito, em junho do ano passado.

May, que assumiu como premiê após a votação, já afirmou que o Reino Unido não mais seguirá as regras de imigração da UE quando deixar o bloco. Fonte: Dow Jones Newswires.

