Reino Unido trabalhará com Trump para prosperidade mundial, diz Boris Johnson

O ministro das Relações Exteriores do Reino Unido, Boris Johnson, divulgou há pouco uma nota felicitando o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em dia de sua posse. No comunicado escrito, que é acompanhado por um vídeo de 36 segundos com o mesmo teor, Johnson fala sobre a parceria entre os dois países para a estabilidade, a prosperidade e a segurança do mundo.

"Quero oferecer meus mais sinceros parabéns ao presidente Donald Trump por ter aderido ao mais importante cargo político do mundo e sei que bilhões de pessoas estarão empenhadas em que ele tenha sucesso nos próximos meses e anos nos grandes desafios que enfrentará. Nós, no Reino Unido, vamos trabalhar de mãos dadas para a estabilidade, a prosperidade e a segurança do mundo com o presidente Donald Trump", diz a íntegra da nota divulgada à imprensa pelo Foreign & Commonwealth Office (FCO).

Veja Também

Comentários