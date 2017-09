Reino Unido propõe tratado na área de segurança para cooperação com UE

O governo do Reino Unido afirmou nesta segunda-feira que deseja um tratado de segurança abrangente com a União Europeia, que permitiria um acesso continuado a informações compartilhadas e também uma aliança para fazer valer as leis após a saída do país da UE, o chamado Brexit.

Em relatório divulgado nesta segunda-feira, o governo britânico pede uma nova parceria "abrangente" no setor de segurança e justiça criminal. Um acordo do tipo permitiria que o Reino Unido seguisse como membro do órgão policial da UE, a Europol, e também usasse o instrumento que permite a rápida extradição de suspeitos de crimes.

O secretário do Reino Unido para o Brexit, David Davis, afirmou que a proposta ocorre porque é "absolutamente crucial a cooperação entre fronteiras" para garantir a segurança das pessoas. O Reino Unido tem publicado documentos sobre vários aspectos da saída do país do bloco europeu, na expectativa de avançar no diálogo com Bruxelas. Fonte: Associated Press.

