Reino Unido planeja dobrar oferta para pagar conta do Brexit, diz imprensa

A imprensa britânica afirma que o Reino Unido está planejando oferecer mais dinheiro para pagar a "conta do Brexit" com a União Europeia (UE), mas sob a condição de que os representantes do bloco concordem em começar a discutir um acordo futuro de livre comércio.

A conta é um dos pontos mais importantes nas negociações do divórcio do Reino Unido da UE. O país ofereceu cerca de 20 bilhões de euros para deixar o bloco, mas a UE quer que o montante chegue a pelo menos 60 bilhões de euros.

Nesta terça-feira, a imprensa local disse que o comitê do governo britânico para o Brexit teria chegado a um consenso para aumentar a oferta inicial para 40 bilhões de euros.

O gabinete da primeira-ministra, Theresa May, se recusou a confirmar a informação, mas disse que "o Reino Unido e a União Europeia deveriam avançar juntos" para destravar as negociações.

Os 27 líderes do bloco decidirão numa reunião nos dias 14 e 15 de dezembro se houve progresso suficiente nos termos do divórcio para que as conversas avancem para as futuras relações de comércio. Com o Reino Unido deixando a UE em março de 2019, os líderes britânicos estão ansiosos para começar a trabalhar num acordo de livre comércio com o bloco.

Na segunda-feira, o principal negociador da UE para a saída do Reino Unido do bloco, Michel Barnier, disse que, para chegar num acordo de livre comércio, o país precisa criar soluções para alguns tópicos importantes: a conta do Brexit, o status da fronteira com a República da Irlanda, que é membro da UE, e os direitos dos cidadãos afetados pelo Brexit.

O Reino Unido, por sua vez, disse que esses tópicos não podem ser estabelecidos sem discutir as relações futuras. Fonte: Associated Press.