Reino Unido pisará em águas desconhecidas se Brexit for rejeitado, diz May

A primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, fez um alerta aos parlamentares neste domingo dizendo que uma rejeição ao acordo do Brexit poderia levar o Reino Unido a "águas desconhecidas" e desencadear uma eleição geral.

May está lutando para salvar seu impopular plano de saída do Reino Unido da União Europeia e sua permanência no cargo antes de uma votação importante no Parlamento prevista para terça-feira, quando os legisladores são amplamente esperados para rejeitar o acordo de divórcio que ela chegou com a União Europeia.

Em entrevista ao jornal Daily Mail, May disse que rejeitar seu acordo "significa grave incerteza para a nação com um risco muito real de não haver Brexit ou deixar a União Europeia sem acordo". Fonte: Associated Press