Reino Unido nega ter concordado com multa de 36 bilhões de libras por Brexit

O governo britânico negou ter concordado com o pagamento de uma multa de 36 bilhões de libras referente à saída do país da União Europeia, após uma reportagem publicada pelo jornal The Telegraph no domingo levantar a informação.

O porta-voz da primeira-ministra Theresa May, James Slack, afirmou nesta segunda-feira que o Reino Unido está preparado para pagar "um acordo justo", mas disse desconhecer os números apresentados pelo jornal.

A renegociação dos tratados que o Reino Unido assinou enquanto membro da União Europeia é um dos principais problemas relacionados ao Brexit. O bloco disse que não vai discutir as relações comerciais futuras com o país até que haja progresso nesta área. Fonte: Associated Press.

