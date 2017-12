Reino Unido não fez avaliação de impacto econômico do Brexit, diz secretário

O secretário do Reino Unido para o chamado Brexit, David Davis, afirmou nesta quarta-feira que o governo britânico ainda não fez uma avaliação de como a futura saída do país da União Europeia irá after as diferentes partes da economia doméstica, segundo a mídia local.

Davis, que falou durante uma audiência do comitê para o Brexit, confirmou que Londres ainda não avaliou quais serão as consequências para setores distintos, com o argumento de que fazer isso agora teria utilidade "próxima de zero".

Segundo Davis, o governo irá quantificar o impacto do Brexit num momento mais adiante do processo de negociação, uma vez que não faria sentido especular sobre os eventuais efeitos antecipadamente. Os resultados, porém, não serão divulgados porque poderiam minar a posição de negociação do Reino Unido com Bruxelas, explicou o secretário.

Os comentários de Davis vêm num momento em que Londres tenta fechar um acordo sobre três questões fundamentais - a "conta" que o Reino Unido terá de pagar pelo divórcio, os direitos de cidadãos da UE e a fronteira com a Irlanda - antes de uma reunião de cúpula da UE marcada para a próxima semana.

Líderes da UE precisam ser convencidos de que o Reino Unido avançou suficientemente nesses pontos antes que as conversas do Brexit prossigam para a segunda fase, quando serão discutidos aspectos comerciais e um possível período de transição. Fonte: Dow Jones Newswires.