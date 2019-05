Reino Unido: Ministro alerta para avanço de partido populista no país

Um ministro britânico alertou neste domingo que as próximas eleições do Parlamento Europeu serão vistas por alguns como "a última oportunidade de voto de protesto", já que as pesquisas sugerem que populistas podem derrotar os principais partidos.

O secretário de Educação, Damian Hinds, disse à BBC que não há dúvida de que as eleições de 23 de maio no Reino Unido serão difíceis para os conservadores liderados pela primeira-ministra Theresa May.

Duas pesquisas recentes sugerem que o recém-formado Partido Brexit, liderado pelo político pró-Brexit Nigel Farage, pode ter votação expressiva tanto na votação para o Parlamento Europeu quanto nas eleições gerais britânicas, deixando para trás os conservadores e o Partido Trabalhista, atualmente principal oposição à May. Fonte: Associated Press.