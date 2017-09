Reino Unido e UE veem progressos rumo ao Brexit, mas ainda há divergências

As negociações desta semana entre a União Europeia e o Reino Unido sobre a saída do país do bloco tiveram progresso em vários aspectos, de acordo com os dois lados. Ainda existem, porém, importantes desacordos sobre as regras para a separação.

"Nós conseguimos obter clareza em alguns aspectos. Em outros, é preciso mais trabalho e ainda não chegamos lá", afirmou o negociador-chefe da UE, Michel Barnier. Segundo ele, houve avanços em questões cruciais sobre os direitos dos cidadãos da UE no Reino Unido após o Brexit e também ocorreram discussões proveitosas sobre compromissos anteriores de gastos para a UE que Londres manterá.

Barnier afirmou, contudo, que para o diálogo avançar o Reino Unido precisa concordar em manter todos seus compromissos anteriores de gasto.

Já o secretário do Reino Unido para o Brexit, David Davis, disse que seu governo não estava ainda pronto para especificar quais compromissos de gastos manterá.

A UE tem afirmado que apenas discutirá o futuro da relação uma vez que houver "progresso suficiente" nas questões da separação. Essas questões são o acordo financeiro, os direitos dos cidadãos da UE no Reino Unido e um plano factível sobre como evitar a volta de uma fronteira rígida na ilha da Irlanda. "Levará semanas ou possivelmente mesmo meses até que possamos dizer que houve progresso suficiente", afirmou Barnier.

O diálogo desta semana ocorreu após um importante discurso sobre o tema da premiê do Reino Unido, Theresa May, na semana passada em Florença.

Em sua fala, May disse que o país dela considerava seguir "nos termos atuais" por até dois anos após o Brexit a fim de minimizar os problemas para as empresas e a vida das pessoas. Barnier afirmou que o discurso claramente abriu caminho para o progresso desta semana no diálogo. Fonte: Dow Jones Newswires.

