Reino Unido diz que status de Gibraltar é assunto para os britânicos

O secretário das Relações Exteriores do Reino Unido, Boris Johnson, afirmou que o status de Gibraltar pode ser alterado apenas caso exista um desejo nesse sentido da população local e dos britânicos em geral, no momento em que o enclave se torna uma questão nas negociações da saída do país da União Europeia, o chamado Brexit. A soberania de Gibraltar "não mudará e isso não pode mudar sem o apoio expresso e o consentimento do povo de Gibraltar e do Reino Unido", afirmou Johnson.

O ministro falou em Luxemburgo, onde ministros das Relações Exteriores da UE se reúnem. A saída do Reino Unido da UE, que deve acontecer em 2019, não estava na agenda do encontro.

No domingo, porém, o ministro das Relações Exteriores da Espanha, Alfonso Dastis, disse ao jornal El País que o governo espanhol insiste em manter o veto sobre qualquer proposta em relação ao enclave estratégico próximo do sul da Espanha.

A Espanha afirma estar "surpresa" pelo tom dos comentários do Reino Unido sobre a questão de Gibraltar, em particular pelas referências belicosas de um ex-líder do Partido Conservador. Dastis se referiu a Michael Howard, que disse que a premiê britânica, Theresa May, estaria disposta a ir para a guerra por Gibraltar da mesma maneira que a ex-premiê Margaret Thatcher foi contra a Argentina por causa das Ilhas Malvinas (Falklands), há 35 anos.

A União Europeia gerou desconforto no Reino Unido ao dar a Madri poder de veto sobre qualquer acordo britânico relativo a Gibraltar, território britânico que a Espanha há tempos diz que deveria estar sob seu controle. Fonte: Associated Press.

