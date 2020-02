Reino Unido deve endurecer regras de imigração após Brexit

O governo do Reino Unido reduzirá o número de imigrantes menos qualificados que terão aval para entrar no país, como parte de uma reforma abrangente de sua política imigratória após o Brexit. Ao sair da União Europeia, o país encerrou o livre movimento de imigrantes do bloco, estabelecendo no lugar um novo sistema baseado em pontos, similar aos de Austrália e Canadá, a ser implementado no início do próximo ano.

Trabalhadores estrangeiros serão avaliados em critérios como fluência em inglês e salário. O governo prevê que o número de imigrantes em geral diminua assim que o sistema entrar em vigor. O desafio britânico é controlar a imigração, sem prejudicar sua economia fortemente baseada em serviços em que o desemprego recuou à mínima desde 1974 e onde as empresas têm se beneficiado de um fluxo de trabalhadores baratos da Europa. Autoridades estimam que 70% da força existente da UE no Reino Unido não seria qualificada como trabalhadores habilitados, no novo sistema. Fonte: Dow Jones Newswires.