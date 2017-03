Reino Unido confirma que havia apenas um agressor em ataque em Londres

A primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, confirmou que havia apenas um agressor no ataque desta quarta-feira em Londres, que foi morto durante o incidente. May fez um breve pronunciamento diante da sede do Executivo nesta noite (hora local).

A premiê afirmou que a escolha do local para o ataque não foi casual, lembrando que o Parlamento britânico é o mais antigo do mundo. "O Parlamento britânico representa a democracia", afirmou May, ressaltando que os britânicos não cederão diante do terrorismo e de extremistas. A premiê informou que o Parlamento reabrirá amanhã normalmente, também em uma prova da resistência do país e de que as coisas seguirão como antes. Ela ressaltou que qualquer tentativa de ir contra os valores democráticos do país iria fracassar.

May ainda agradeceu o trabalho das forças de segurança no episódio e lamentou as vítimas, entre elas um policial. No total, autoridades confirmam quatro mortes, após um agressor dirigir contra pedestres, matar dois ao atropelá-las e depois realizar um ataque com uma faca contra um policial. O agressor acabou morto a tiros pelas forças de segurança.

Veja Também

Comentários