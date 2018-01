Reino Unido concorda em pagar US$ 62 mi a França para manter acordo na fronteira

A cidade se tornou um ponto para a chegada de imigrantes que sonham em morar no Reino Unido. Segundo o acordo, a França deve impedir a entrada desses imigrantes no país vizinho - Foto: BBC

O Reino Unido irá pagar 44,5 milhões de libras esterlinas (US$ 62 milhões) para apoiar as missões militares da França e a segurança na fronteira entre os países, em uma medida que visa fortalecer as relações após a decisão britânica de sair da União Europeia (UE), o Brexit.

A premiê do Reino Unido, Theresa May, se reuniu com o presidente da França, Emmanuel Mácron nesta quinta-feira em Londres, para fortalecer os laços de segurança e de Inteligência entre os países vizinhos.

May ofereceu financiamento para ajudar a França a manter um acordo entre os países que colocou barreiras de controle imigratório em Calais, no lado francês do Canal Inglês. A cidade se tornou um ponto para a chegada de imigrantes que sonham em morar no Reino Unido. Segundo o acordo, a França deve impedir a entrada desses imigrantes no país vizinho.

Segundo a premiê britânica, a reunião bilateral "destaca que permanecemos comprometidos em defender nosso povo e promover nossos valores como democracias liberais para lidar com qualquer ameaça, sejam domésticas ou no exterior". Fonte: Associated Press.