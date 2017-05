Reinaldo se reúne com Délia Rasuk e garante R$ 5 milhões para tapa-buracos e investimentos em infraestrutura e saúde

Campo Grande (MS) – O governador Reinaldo Azambuja anunciou um pacote de investimentos em Dourados, segunda maior cidade do Estado, após se reunir com a prefeita Délia Razuk, com a presença da vice-governadora Rose Modesto, do deputado estadual Zé Teixeira e o secretário estadual de Infraestrutura, Marcelo Miglioli. A parceria do governo com o município inclui o recapeamento das principais avenidas – a Hayel Bom Faker já está em execução desde o ano passado – e recursos para a saúde.

Os investimentos da administração Reinaldo Azambuja em Dourados,, em dois anos, somam R$ 168 milhões em obras e serviços. Os recursos contemplam obras de ampliação do esgotamento sanitário, drenagem, pavimentação, recapeamento e empreendimentos civis. Em infraestrutura, onde está em execução um dos maiores projetos – a pavimentação do acesso ao Polo Industrial -, são investidos R$ 40,1 milhões. Outros R$ 84,8 milhões destinam-se ao saneamento e R$ 11,7 milhões para obras civis.

O secretário estadual de Infraestrutura Marcelo Miglioli explicou que o projeto de restauração do quadrilátero central da cidade incluirá, além da Hayel Bon Faker, as outras três principais avenidas, Marcelino Pires, Weimar Torres e Joaquim Teixeira Alves. “Vamos iniciar agora a segunda fase na Hayel Bon Faker, ampliando, inclusive, a largura da pista”, adiantou. “O encontro do governador com a prefeita foi importante para avançarmos uma agenda de investimentos para este ano e 2018”, disse.

Tapa-buraco

O governador garantiu ainda a prefeita e ao deputado da região o repasse de R$ 5 milhões para o programa emergencial de recuperação (tapa-buraco) das ruas do perímetro central de Dourados. Délia Razuk deixou o gabinete do governador muito feliz, conforme se expressou em entrevista, pelos compromissos assumidos por Reinaldo Azambuja com Dourados, salientando que a recuperação da malha viária é das maiores necessidades do momento e a prefeitura está em dificuldades financeiras para executar o serviço.

“Estamos retornando a Dourados muito satisfeita, uma alegria imensa, pela forma solicita com que o nosso governador nos recebeu e atendeu nossos pleitos”, frisou Délia Rasuk. Para ela, a presença do governo estadual no município, com grandes investimentos, tem sido fundamental para que sua administração supere as dificuldades financeiras sem deixar de atender as necessidades básicas da população.

Repasse da saúde

Délia Razuk, que esteve na Governadoria acompanhada também do secretário municipal de Saúde, Renato Vidigal, teve ainda a garantia do governador Reinaldo Azambuja do repasse mensal de R$ 567 mil para a prefeitura, recursos estes que serão aplicados na regionalização da saúde. Dourados é o polo de uma macroregião com 33 municípios e o aporte financeiro vai fortalecer o atendimento às pessoas assistidas pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Honrando compromissos

Para o deputado Zé Teixeira, o encontro com o governador foi “um dia histórico para mim como parlamentar em 22 anos”, ao enfatizar os compromissos de campanha que Reinaldo Azambuja vem honrando com Dourados e região desde o início do seu governo. “São recursos para a saúde, educação e infraestrutura, que estão transportando a nossa cidade”, disse, citando a restauração das principais avenidas, que representam “o coração de Dourados”.

Sílvio Andrade – Subcom

Fotos: Chico Ribeiro

