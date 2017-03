Reinaldo repassa patrulha mecanizada para Três Lagoas em audiência com prefeito

Campo Grande (MS) – O governador Reinaldo Azambuja e sua vice, Rose Modesto, debateram demandas de Três Lagoas com o prefeito Ângelo Guerreiro nesta quinta-feira (23), na governadoria. Juntos dos vereadores da cidade, eles trataram de assuntos relacionados às áreas de infraestrutura e saúde. Na oportunidade, com o diretor-presidente da Agraer, Enelvo Felini, os gestores assinaram termo de cessão de uso de uma patrulha mecanizada para Três Lagoas. Os equipamentos usados no manejo da terra (trator agrícola, grade aradora, grade niveladora, calcareadeira, enxada rotativa e pá carregadeira) foram adquiridos por meio de emendas do então deputado federal Reinaldo Azambuja e do então senador Ruben Figueiró, com contrapartida do Governo do Estado, num valor total de R$ 161 mil. Confira fotos do encontro aqui.

Foto-legenda

Bruno Chaves – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Foto: Chico Ribeiro

