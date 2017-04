Reinaldo reforça compromisso com segurança pública durante entrega da Medalha Tiradentes

Medalhas foram entregues a 133 autoridades civis e militares; houve ainda a promoção de 368 soldados totalizando mais de 3 mil promoções nos dois anos de gestão

Campo Grande (MS) – O governador Reinaldo Azambuja reforçou o compromisso com a segurança pública na manhã desta quarta-feira (19), durante a entrega da Medalha Tiradentes. Por intermédio da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul (PMMS), foram entregues 133 medalhas, sendo 39 para personalidades civis, 23 militares de outras forças e 71 membros da corporação.

As homenagens ocorreram durante solenidade militar alusiva ao Dia de Tiradentes, patrono das polícias do Brasil. Segundo Reinaldo, o grande legado de sua gestão aos policiais militares é regramento institucional das promoções a serem realizadas no Estado.

“Antes de mais nada quero agradecer a área de segurança pública pela justa homenagem a todos os agraciados com a Medalha Tiradentes. Destaco a importância dessa comenda, do merecimento das pessoas indicadas. A medalha é a mais alta honraria da instituição e concedida às autoridades civis que prestam relevantes serviços à corporação e aos militares que se destacam na sua classe pelo seu valor pessoal e que diariamente arriscam a vida para defender o cidadão”, declarou.

Símbolo da luta pela liberdade e defensor dos direitos individuais e da sociedade, Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, era militar e sua história de vida inspira policiais militares de todo país. O alferes é exemplo de abdicação dos interesses pessoais por um bem maior.

Promoção funcional

Na ocasião, foi realizada ainda a promoção de 368 soldados ao posto de cabo: 202 do polo de Campo Grande, 46 do polo de Aquidauana; 44 em Paranaíba e 76 em Dourados.

Conforme a Sejusp, nos últimos dois anos e três meses da gestão de Reinaldo Azambuja , a valorização profissional foi um dos destaque com um total de 3.193 policiais militares recebendo ascensão na carreira por meio de promoções por tempo de serviço.

Os novos cabos da PM passaram por curso de capacitação com duração de seis meses, oferecido no Centro de Formação de Praças da Polícia Militar. Durante o discurso, Reinaldo pontuou o fato de o Estadio ter passado tanto tempo em débito com as ascensões funcionais dos militares, que muitas vezes tinham direito as promoções, mas que as gestões anteriores não propiciavam as condições.

“Participei de inúmeros cursos e formaturas dos policiais militares e a gente vê o quanto o Estado estava em débito em regularizar a promoção e ascensão funcional. Esse vai ser o grande legado da nossa gestão: valorizar a segurança pública com uma política de estado, para que independente de qual governador esteja a frente da máquina pública, os soldados possam ter a certeza que irão poder galgar as posições de merecimento que tem no crescimento da carreira”, disse.

O governador parabenizou o grupamento aéreo da PMMS pelo lançamento do programa de policiamento aéreo que será mais um reforço para a segurança dos moradores de MS. Citou ainda o levantamento do Ministério da Justiça quer aponta Mato Grosso do Sul como o 3º Estado mais seguro do país.

“Isso se deve a um conjunto de ações que vão desde a valorização dos profissionais, compra de equipamentos e armamentos modernos, até as novas viaturas que serão entregues nos 79 municípios. A crise que abateu o país chegou a MS, mas diferente de 20 estados que sucumbiram, nós estamos com salários em dia e fazendo um grande esforço para avançar nas políticas públicas. O governo vem fazendo sua parte dentro das possibilidades e tenho certeza que muitos avanços conquistados nesses dois anos e três meses em que estamos no comando, se devem a nossa equipe, a parceria e compreensão das instituições, ao Poder Judiciário, Ministério Público, a nossa Defensoria Pública e principalmente ao conjunto dos nossos servidores que são a engrenagem da máquina pública”, finalizou.

Texto: Diana Gaúna (Subcom)

Fotos: Chico Ribeiro

