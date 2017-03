O investimento total de R$ 362 mil é resultado de convênio celebrado entre o Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário (MDA), que investiu R$ 250 mil, com o Governo do Estado, por meio da Sedhast, que dá a contrapartida de R$ 112 mil / Divulgação

O governador Reinaldo Azambuja participa nesta quinta-feira (9) de encontro da Assistência Social de Mato Grosso do Sul e entrega veículos para municípios trabalharem essa área. Com o objetivo de apresentar o processo de implementação da Política de Assistência Social desenvolvida em MS e contribuir para o aperfeiçoamento da política nos municípios, o “Encontro Estadual da Política de Assistência Social em Mato Grosso do Sul: Gestão Municipal 2017/2020” reúne, às 9h, na Escola do Sistema Único de Assistência Social “Mariluce Bittar”, na Capital, mais de 300 gestores, técnicos e conselheiros da área da assistência social.

Os participantes também poderão conhecer mais sobre o Programa Prefeito Amigo da Criança – da Fundação Abrinq – criado em 1996 e que tem por objetivo mobilizar e apoiar tecnicamente os prefeitos e prefeitas e suas equipes na implementação de ações e políticas que resultem em avanços na garantia dos direitos de crianças e adolescentes, fortalecendo os mecanismos preconizados pela Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente.

Ainda dentro do evento e com a presença da titular da Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast), Elisa Cleia Nobre, acontece a entrega de veículos para os municípios de Aquidauana, Brasilândia, Coronel Sapucaia, Ivinhema, Jardim, Juti, Rio Brilhante, Rio Negro e Sidrolândia.

“Com certeza será um encontro muito produtivo, levando em consideração que muitos gestores estão assumindo agora, junto com seus técnicos e conselheiros locais, o que demanda uma ação intensiva de apresentações que venham a subsidiar as ações nos municípios, resultando, sempre, em um bom atendimento para toda a população” destaca a secretária da Sedhast.

Veículos

Para a seleção dos municípios foram consideradas as especificidades existentes em cada área como quantidade de assentamentos, acampamentos, área rural, comunidades indígenas, extensão territorial, entre outros fatores. O investimento total de R$ 362 mil é resultado de convênio celebrado entre o Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário (MDA), que investiu R$ 250 mil, com o Governo do Estado, por meio da Sedhast, que dá a contrapartida de R$ 112 mil.

A equipe volante do Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) é responsável por realizar a busca ativa de famílias, desenvolvendo o Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias (PAIF) e demais serviços de Proteção Básica, dentro da assistência social, que poderão ser adaptadas às condições locais específicas, desde que respeitem seus objetivos.

Serviço

Evento: Encontro de Assistência Social e entrega de veículos

Data: 09 de março, às 9h.

Local: Escola do SUAS “Mariluce Bittar”, Rua André Pace, 630 – Guanandi.

Leomar Alves Rosa, assessoria Sedhast | Foto: Ana Paula Oliveira | Arte: Laucimara Ajala

