Reinaldo lança Semana do Trabalhador com programação especial de cursos e palestras na Funtrab

Campo Grande (MS) – Na semana em que antecede a celebração do Dia do Trabalhador (1º de Maio), o governador Reinaldo Azambuja lança uma programação especial em comemoração à data. Na segunda-feira (24), às 9h, no saguão da Fundação de Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab) será realizada a solenidade de abertura da Semana do Trabalhador.

Durante toda a semana, serão realizadas palestras motivacionais, cursos de qualificação profissional e orientações ao trabalhador. Segundo o coordenador do Trabalho, Edson Bobadilha, a agência recebe diariamente cerca de 500 pessoas em busca de serviços que são essenciais ao trabalho e o que o Governo do Estado oferece de forma gratuita.

Dentro da estrutura de governo, a Fundação é responsável pela intermediação de mão de obra, emissão de Carteira de Trabalho, entrada no Seguro-Desemprego (70% dos pedidos passam pela Fundação), qualificação social e profissional, microcrédito e apoio ao empreendedorismo.

Diana Gaúna – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Foto: Arquivo

Veja Também

Comentários