Reinaldo entrega viaturas ao Corpo de Bombeiros para atender região da fronteira

Ponta Porã (MS) – Cumprindo compromisso de priorizar a segurança pública de Mato Grosso do Sul, o governador Reinaldo Azambuja entregou nesta sexta-feira (3) duas novas viaturas para o Corpo de Bombeiros Militar. A entrega foi feita por meio do MS Mais Seguro, o maior programa de segurança pública já executado no Estado.

Foram repassadas ao 4º Grupamento de Bombeiros Militar uma Unidade de Resgate no valor de R$ 180 mil, adquirida através de emenda parlamentar do deputado estadual Flávio Kayat e de contrapartida do Governo do Estado, e uma viatura Auto Salvamento no valor total de R$ 120 mil, comprada com recursos próprios do Governo.

Conforme o comandante do 4º Grupamento de Bombeiros, tenente-coronel Quintana, a Corporação atende as cidades de Ponta Porã, Antônio João e Aral Moreira. São cerca de 150 mil pessoas nesses municípios, contando o fluxo de turistas brasileiros e paraguaios.

“A Unidade de Resgate vai trazer mais qualidade no atendimento à população. É uma viatura mais confortável, com ar condicionado, oxigenoterapia, desfibrilador automático e outros itens que dão à gente condições de fazer um atendimento melhor à comunidade. Já a guarnição de serviço, a viatura Auto Salvamento, leva desencarceradores e outros equipamentos que são usados em acidentes automobilísticos”, contou o tenente-coronel.

Ainda de acordo com ele, cerca de 400 acidentes são atendidos pela Corporação na faixa da fronteira sul de Mato Grosso do Sul. “Agora temos três Unidades de Resgate, que faz nosso tempo de resposta de atendimento diminuir”, avaliou.

Bruno Chaves, Subcom | Fotos: Chico Ribeiro

