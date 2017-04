Reinaldo entrega 272 moradias em Campo Grande; parceria que dá dignidade, conforto e segurança, diz ele

Campo Grande (MS) – O governador Reinaldo Azambuja entregou nesta quinta-feira (27), no Jardim Canguru, em Campo Grande, 272 unidades habitacionais construídas pelo programa Minha Casa, Minha Vida. O residencial, que leva o mesmo nome do bairro, recebeu investimento de R$ 17,7 milhões, sendo R$ 798,9 mil do Governo do Estado, R$ 16 milhões da União e R$ 854,9 mil da prefeitura.

“A construção desse residencial é uma importante parceria entre o Governo Federal, o Governo do Estado e a prefeitura, que beneficia as pessoas”, destacou o governador. “Aqui é o lugar onde vocês irão morar com dignidade e onde irão criar suas famílias com conforto e segurança”, falou Reinaldo durante a entrega das chaves dos apartamentos.

Tendo como agente financiador o Banco do Brasil, o residencial foi contratado pelo poder público em 2012. As moradias foram destinadas para famílias que possuem renda mensal de até R$ 1,8 mil. Pelo apartamento, cada beneficiário irá pagar uma taxa que varia entre R$ 80 e R$ 270. O valor é definido de acordo com a capacidade financeira de cada morador.

“Por muito tempo, sempre estive morando de favor ou de aluguel, passando dificuldades. Não tenho palavras para explicar minha felicidade em conseguir um apartamento desses”, contou, emocionada, Juliana Vieira de Carvalho, de 31 anos, que é mãe de duas filhas e está desempregada. Ela estima uma economia de até R$ 500 ao deixar o aluguel.

Cada um dos apartamentos entregues têm 48,46 m2, com sala/cozinha, dois quartos, banheiro e área de serviço. São 272 apartamentos divididos em 17 blocos, sendo que 17 unidades são adaptadas para pessoas com necessidades especiais. Todas as moradias foram entregues com pinturas externa e interna, pisos de cerâmica e azulejos na cozinha, banheiro e tanque.

Juntos por Campo Grande

Ao discursar na entrega do residencial, o governador Reinaldo Azambuja reforçou os investimentos em moradias de Campo Grande. “Com os apartamentos entregues hoje, o Governo do Estado chega a marca de 3.690 moradias só na Capital, entre as entregues e as que serão concluídas em 2017. Em todo o Mato Grosso do Sul estamos completando a marca de 12 mil moradias. Com os novos programas, entre eles o Cheque Moradia, vamos passar das 30 mil moradias”, afirmou.

O chefe do Executivo Estadual ainda falou da parceria que tem montado com a prefeitura para construir 320 casas que irão atender as famílias da antiga favela Cidade de Deus. “Estamos fortalecendo nossas ações e parcerias com a prefeitura para dar dignidade àquelas pessoas”, concluiu. Segundo ele, o Governo do Estado irá repassar cerca de R$ 4 milhões à prefeitura para viabilizar a parceria.

Para o prefeito Marquinhos Trad, entregar as moradias à população significa respeitar o cidadão. “São impostos que vocês pagam”, disse ele às pessoas.

Também participaram da solenidade de entrega a vice-governadora Rose Modesto, a diretora-presidente da Agência de Habitação Popular de Mato Grosso do Sul (Agehab), Maria do Carmo Avesani Lopez, deputados estaduais, vereadores e secretários municipais de Campo Grande.

Bruno Chaves – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Fotos: Chico Ribeiro

