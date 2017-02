Reinaldo chega a Corumbá para assistir desfile de escolas de samba e tem recepção da Corte de Momo

Corumbá (MS) – Acompanhado do secretário de Governo, Eduardo Riedel, e do deputado estadual Beto Pereira, o governador Reinaldo Azambuja foi recepcionado no aeroporto de Corumbá pelo prefeito Ruiter Cunha e pela corte de momo do carnaval e uma banda de sopro. Ele chegou a cidade às 17h55 para prestigiar o desfile das escolas de samba do Grupo Especial, que ocorre a partir das 19h30 de hoje.

O Governo do Estado apoia o carnaval local, considerado o melhor do Estado, com a liberação de R$ 300 mil para as escolas de samba e blocos oficiais. O governador, antes de deixar o aeroporto, recebeu lembranças da folia pantaneira da Fundação de Cultura e se dirigiu ao hotel. Logo em seguida, acompanhado do prefeito, lideranças políticas e carnavalescos, foi à concentração da escola A Pesada, a primeira a desfilar na noite de hoje.

Reinaldo assistirá ao desfile no camarote oficial, armado na Avenida General Rondon, ao lado do prefeito Ruiter Cunha, secretários e convidados da prefeitura. Faz parte da comitiva do governador o secretário de Cultura, Turismo, Empreendedorismo e Inovação, Athayde Nery, que acompanha o carnaval de Corumbá e Ladário desde domingo. No intervalo do desfile, Reinaldo visitará o camarote da imprensa.

Sílvio Andrade – Subcom

