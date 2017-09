Reinaldo Azambuja visita Cassilândia e reforça investimentos do Governo do Estado

Campo Grande (MS) – O governador Reinaldo Azambuja estará em Cassilândia nesta segunda-feira (18.9) para vistoriar obras e reforçar a presença do Governo do Estado no município. Ele já percorreu, na manhã de hoje, os municípios de Água Clara e Inocência.

Em Cassilândia vai autorizar a construção de 48 moradias pelo programa Lote Urbanizado, no Loteamento Balmant (R$ 563 mil) e entregar um conjunto de patrulha mecanizada para atender a agricultura familiar , composta por um trator agrícola, uma grade aradora, um distribuidor de calcário e uma carreta agrícola (R$ 130 mil).

No município, Reinaldo Azambuja visitará obras que contam com investimentos estaduais: restauração asfáltica da interseção de acesso a Uems na MS-306 (R$ 1,9 milhão); construção de ponte de concreto armado sobre o rio Cedro, na rua José Rodrigues Lima (R$ 1,4 milhão); e construção de ponte de concreto armado sobre o rio Cedro, na rua Isaías Nogueira (R$ 1,3 milhão).

Ao todo, os empreendimentos somam R$ 5,4 milhões de investimentos. Confira mais detalhes.

