Azambuja autorizou a ordem de serviço para a conexão com as MS-379 e MS-470

“Vamos reconstruir a ligação asfáltica de Amambai a Caarapó”, afirmou o governador Reinaldo Azambuja, ao visitar, na manhã desta terça-feira, o canteiro de obras da rodovia MS-156, que interliga as duas cidades da região do Conesul do Estado. Na mesma agenda, já na cidade de Itaporã, vizinha a Dourados, o governador autorizou a ordem de serviço para outra frente de intervenção do Estado na MS-156, com conexão com as MS-379 e MS-470.

A recuperação do trecho de 74 quilômetros da MS-156, entre Amambai e Caarapó, é uma reivindicação antiga da região, devido a precariedade do pavimento asfáltico. A obra de R$ 53 milhões foi contratada em junho e está em ritmo acelerado, com a empresa vencedora do lote estimando que será concluída em no máximo um ano, embora a previsão contratual seja de 18 meses, conforme anunciou o prefeito Ednaldo Luiz, o Doutor Bandeira.

Asfalto com nova tecnologia

“Não estamos restaurando a rodovia MS-156, até pelo seu estado precário”, disse Reinaldo Azambuja, ao visitar a obra, que se inicia em Amambai. “É uma reconstrução, inclusive com tecnologia nova, que garantirá um pavimento de qualidade, mais seguro e com conforto para os usuários”, acrescentou. O governador destacou, ainda, que o investimento com recursos do Fundersul não só melhora a capacidade do tráfego, mas gera desenvolvimento na região.

Ao agradecer ao governador a recuperação da rodovia, o prefeito de Amambai lembrou que a MS-156 conecta-se com 15 municípios do Conesul e do Sul do Estado. Doutor Bandeira disse que ao se iniciar a partir de Amambai, a pedido as lideranças políticas locais, a obra emprega mais de 100 trabalhadores da cidade e vai fortalecer a economia do município, citando o comércio e o setor imobiliário.

O segundo trecho a ser restaurado, cuja ordem de serviço foi dada pelo governador Reinaldo Azambuja em Itaporã, estende-se por 55,10 quilômetros, com interligações com as MS-379 e MS-470. Nessa obra, serão investidos R$ 28,447 milhões.

