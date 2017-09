Reinaldo Azambuja sanciona lei e festa tradicional de Ribas do Rio Pardo entra para calendário oficial de eventos de MS

Campo Grande (MS) – O governador Reinaldo Azambuja incluiu no Calendário Oficial de Eventos de Mato Grosso do Sul a festa “Encontro de Cowboys”, realizada anualmente em Ribas do Rio Pardo. A sanção da lei foi publicada na edição desta sexta-feira (15.9) do Diário Oficial do Estado (DOE-MS).

Organizada desde 1997, a festa é referência cultural sertaneja no município. O Encontro de Cowboys leva vários espetáculos à arena montada entre os dias 10 e 13 de agosto. O evento leva vários benefícios à cidade, como lazer à população e movimento do comercio e turismo local. A proposta de lei é do deputado Renato Câmara.

Rede Feminina de Combate ao Câncer de Mundo Novo

Outra lei sancionada pelo governador Reinaldo Azambuja nesta sexta-feira declara como utilidade pública estadual a Rede Feminina de Combate ao Câncer, Regional de Mundo Novo, que tem como prestar atendimento gratuito e assistência social aos pacientes carentes com diagnóstico de câncer e aos seus familiares. A lei foi proposta pelo deputado Onevam de Matos.

