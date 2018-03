Reinaldo Azambuja reforça parceria com Ivinhema e entrega R$ 11,8 milhões em obras

“Temos um governo municipalista que faz investimentos em todos os 79 municípios do Estado”, reforçou - Fotos: Chico Ribeiro

Obras que somam investimentos de R$ 11,8 milhões foram entregues pelo governador Reinaldo Azambuja em Ivinhema nesta sexta-feira (9.3). Os recursos do Governo do Estado, da União e da prefeitura foram empregados nas áreas de habitação e infraestrutura. Acompanhado de prefeitos e lideranças políticas de todo o Vale do Ivinhema, Reinaldo Azambuja destacou as parcerias que mantém com todos os municípios de Mato Grosso do Sul. “Temos um governo municipalista que faz investimentos em todos os 79 municípios do Estado”, reforçou.

Ao entregar 70 moradias no Loteamento Vereador José Mário Pieretti, o governador realizou o sonho da casa própria de centenas de pessoas. Entre elas o da Natália de Oliveira, que morava no sítio com a avó. “Vim para a cidade e não tinha onde morar, acabei caindo no aluguel. Agora, com apoio do governo, consegui uma casa e com o mesmo valor que eu pagava de aluguel, R$ 300, vou pagar a minha casa”. No residencial foram investidos R$ 6,1 milhões – recursos dos três entes federativos.

Também no Loteamento Vereador José Mário Pieretti foi inaugurada obra de infraestrutura urbana (asfalto e drenagem) que liga as moradias às demais regiões de Ivinhema. A obra custou R$ 1,1 milhão aos cofres estaduais. “Essas entregas na área da habitação mostram nossa preocupação em reduzir o déficit habitacional, e entregando um ambiente que melhore a qualidade de vida das pessoas”, disse o governador. Reinaldo Azambuja ainda autorizou a construção de mais de 88 casas no mesmo residencial – mais R$ 6,8 milhões de investimentos em duas etapas. Ao final das construções, serão 158 famílias que vão desfrutar de um loteamento completo, com infraestrutura .

“Melhorou em todos os sentidos”, falou Gelson

Outra entrega feita pelo governador em Ivinhema foi a obra de pavimentação e drenagem de águas pluviais de 48,1 mil metros quadrados de ruas dos bairros Vitória e Itapoã. Os investimentos somam R$ 4,5 milhões, recursos próprios do Estado. “Essa obra de asfalto era um pedido antigo de toda a população. Tudo aqui era estrada de chão e agora está tudo asfaltado. Melhorou em todos os sentidos, inclusive na segurança, pois antes as pessoas desviavam caminho pela rodovia e aconteciam muitos acidentes”, explicou o construtor Gelson Pio da Silva, 53 anos.

Mais investimentos

Reinaldo Azambuja ainda autorizou mais investimentos para a cidade. Ele autorizou R$ 3,1 milhões em obras de saneamento e de implantação do sistema de esgoto na cidade, com a construção da primeira estação de tratamento de Ivinhema; repassou R$ 90 mil da Fundesporte para reforma dos banheiros e vestiários do Ginásio de Esportes da cidade; e destinou R$ 1 milhão para aquisição de equipamentos para o Hospital Municipal Reynaldo Massi – investimento fruto de parceria do Governo do Estado com o deputado federal Geraldo Resende, que destinou emenda parlamentar para a unidade de saúde.

Além de entregar obras, Reinaldo Azambuja autorizou novos investimentos

Presenças

Participaram das entregas o prefeito de Ivinhema, Eder França; os secretários estaduais de Governo e Gestão Estratégica, Eduardo Riedel, de Infraestrutura, Marcelo Miglioli, e de Saúde, Carlos Coimbra; a diretora-presidente da Agehab, Maria do Carmo Avesani Lopez; os deputados estaduais Beto Pereira, Enelvo Felini, Felipe Orro, Mara Caseiro, Onevam de Matos e Renato Câmara; o deputado federal Geraldo Resende; e prefeitos e vereadores de Ivinhema e de toda a região.