Reinaldo Azambuja reforça importância das medidas do Governo Federal para recuperação dos estados

Campo Grande (MS) – Em agenda pública nesta sexta-feira (5.4) com a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, o governador Reinaldo Azambuja voltou a reforçar a importância da reforma da previdência para o desenvolvimento econômico do Brasil.

Ele afirma que a pauta é tida como prioridade para os 27 estados do País: “Para aqueles que estão em recuperação financeira emergencial, e àqueles que não estão, como Mato Grosso do Sul, mas que precisam de aporte de recursos”, disse.

Para o governador, a reforma da previdência é o primeiro passo para destravar medidas econômicas de apoio aos estados e municípios: “Ela é essencial para o pacto federativo e a repartição de receitas extras, como recursos do pré-sal”, falou.

O assunto foi debatido com o ministro Paulo Guedes (Economia) em março do Fórum dos Governadores. “Agora, no dia 23 de abril, ele ficou de apresentar as medidas de apoio que vão contribuir com a melhora do poder fiscal dos estados”, destacou o governador.

No encontro, Reinaldo Azambuja anunciou que vai pedir para que a União priorize Mato Grosso do Sul na partilha de recursos do fundo especial para investimentos na segurança pública, já que o Estado faz divisa com o Paraguai e a Bolívia.

Ele ainda disse que devem ser solicitadas à União nova forma de gestão do Fundeb (O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação), que tem 90% do custeio feito pelos estados.

Bruno Chaves, Subsecretaria de Comunicação (Subcom).

Foto: Chico Ribeiro.