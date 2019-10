Reinaldo Azambuja recebe título de Cidadão Aquidauanense

Aquidauana (MS) – O governador Reinaldo Azambuja recebeu nesta quinta-feira (3) o título de “Cidadão Aquidauanense” pela sua atuação em favor do município. A homenagem da Câmara Municipal de Aquidauana foi entregue durante a 3ª etapa do programa Governo Presente – que leva a estrutura administrativa do Estado para atendimento de prefeitos, vereadores e lideranças no interior.

Proposto pelo vereador Nilson Pontin, o título é o reconhecimento “do atendimento, carinho e aproximação” que Reinaldo Azambuja tem com o “Portal do Pantanal” – como é chamada a cidade. “Todo esse atendimento tem trazido muitos frutos para Aquidauana e, tenho certeza, para as outras 78 cidades de Mato Grosso do Sul”, disse o vereador.

Entre os anos de 2015 e 2019, o Governo do Estado aplicou importantes recursos na cidade que somam R$ 127 milhões. Só na área da saúde, os repasses fundo a fundo somam R$ 25,4 milhões. Outros R$ 16,5 milhões foram destinados às ações de saneamento básico. Na área da infraestrutura, o investimento foi de R$ 16 milhões em obras.

Reinaldo Azambuja está em Aquidauana com o projeto Governo Presente para atender demandas de 16 municípios do Pantanal, Serra da Bodoquena e Sudoeste de MS. O objetivo é traçar novos investimentos estaduais.

As regiões do Bolsão e do Norte já foram atendidas – compreendendo 27 municípios.

Bruno Chaves, Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Foto: Chico Ribeiro