Reinaldo Azambuja pleiteia R$ 296 milhões da União para ampliar saneamento básico em MS

Em reunião com o ministro Bruno Araújo (Cidades), o governador ainda recobrou a inclusão de Mato Grosso do Sul em programas habitacionais federais. A expectativa é que o Estado seja contemplado com quatro mil moradias

Campo Grande (MS) – Em mais uma reunião em busca investimentos federais para Mato Grosso do Sul, o governador Reinaldo Azambuja pleiteou no Ministério das Cidades (Mcid) recursos para ampliar o sistema de saneamento básico do Estado. O governador se reuniu com o ministro Bruno Araújo nesta quarta-feira (27.9) e entregou as demandas do segmento.

“Nós apresentamos o projeto de ampliação de saneamento para 29 municípios do nosso Estado, ao custo de R$ 296 milhões”, explicou Reinaldo Azambuja. Segundo ele, o recurso solicitado para investimento é do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço).

Dados do projeto de saneamento estadual reforçam que o investimento previsto é para municípios que já possuem Estações de Tratamentos de Esgoto (ETEs). “Esse é nosso foco”, disse Reinaldo Azambuja. Ainda de acordo com o governador, o ministro Bruno Araújo afirmou que vai analisar o projeto sul-mato-grossense para emitir parecer o mais rápido possível.

Habitação

No mesmo encontro, o governador recobrou a inclusão de Mato Grosso do Sul em programas habitacionais do Governo Federal. A expectativa é que o Estado seja contemplado com quatro mil moradias. Reinaldo Azambuja pediu agilidade na publicação da lista dos municípios contemplados pelo Ministério das Cidades.

“O Bruno prometeu publicar no Diário Oficial da União, nos próximos dias, os nomes das cidades inseridas nessa lista de seleção. Ele garantiu também que o Mato Grosso do Sul vai ser contemplado pelo Ministério”, contou o governador.

Bruno Chaves, Subsecretaria de Comunicação (Subcom), com informações de Brasília (DF)

Fotos: Rafael Luz/Mcid

