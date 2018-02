Programa de ação socioeducativa Vale Renda acontece neste sábado

Desde 2015 já foram executadas 19 ações contemplando todas as regiões do município de Campo Grande - Foto: Chico Ribeiro

Acontece neste sábado (24), em Campo Grande, a primeira ação socioeducativa do ano do Vale Renda. Mais de oito mil famílias beneficiadas pelo programa terão acesso aos serviços gratuitos de lazer e cultura. O evento, que será realizado no Parque de Exposições Laucídio Coelho, a partir das 8h, contará com a participação do governador Reinaldo Azambuja.

Organizada pela Secretaria de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast), a ação tem como público alvo as regiões do Anhanduizinho, Bandeira e Lagoa. Como nas demais edições, o objetivo é de fortalecer os vínculos familiares e propiciar maior acesso às informações e políticas públicas de direitos sociais.

Desde 2015 já foram executadas 19 ações contemplando todas as regiões do município de Campo Grande. Em Mato Grosso do Sul, o Programa Vale Renda atende as famílias em situação de vulnerabilidade socioeconômica com aporte financeiro de R$ 170,00 e ainda promove reuniões socioeducativas mensais de acompanhamento dos beneficiários.