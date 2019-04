Reinaldo Azambuja participa de evento do Rally dos Sertões em SP

Campo Grande (MS) – Em São Paulo (SP), o governador Reinaldo Azambuja participa nesta quarta-feira (3.4) da cerimônia de assinatura do termo de cooperação entre o Ministério do Turismo e o Rally dos Sertões, durante a World Travel Market América Latina 2019 (WTM LA).

Uma das mais tradicionais competições off-road do mundo, o Rally dos Sertões terá sua largada pela primeira vez partindo de Campo Grande. Em sua 27ª edição, o Rally dos Sertões terá início no dia 24 de agosto de 2019 como parte do calendário de eventos em comemoração aos 120 anos da Capital sul-mato-grossense.

Com apoio do Governo do Estado e do Ministério do Turismo, o Rally promove os atrativos turísticos das cidades por onde passa.

Saiba mais sobre a participação de Mato Grosso do Sul na WTW LA .

Paulo Fernandes – Subsecretaria de Comunicação

Foto: divulgação.