Reinaldo Azambuja nomeia 200 servidores para Agepen

Campo Grande (MS) – Duzentos candidatos aprovados no concurso de 2016 da Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen-MS) foram nomeados para cargos efetivos pelo governador Reinaldo Azambuja. O decreto com o nome dos novos servidores está disponível no Diário Oficial do Estado (DOE-MS) desta quinta-feira (26).

Todos os nomeados passaram pelo 37° Curso de Formação para Agente Penitenciário. São 20 da área de Assistência e Perícia, 40 de Administração e Finanças e 140 de Segurança e Custódia. Os nomeados têm formação profissional em Administração, Ciências Contábeis, Direito, Psicologia e Serviço Social, entre outras graduações.

Esta é a terceira nomeação de aprovados no concurso de 2016 da Agepen. A primeira ocorreu em abril de 2017, quando 200 pessoas foram nomeadas. Na segunda convocação, em junho do mesmo ano, 120 novos servidores foram integrados. Já na terceira fase, em fevereiro de 2018, 85 aprovados passaram a fazer parte do quadro permanente de pessoal da Agência.

Confira a lista com os nomes na página XXX do DOE-MS. Clique aqui.

Bruno Chaves, Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Foto: Agepen