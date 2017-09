Reinaldo Azambuja libera R$ 43 milhões em investimentos na cidade de Corumbá

Em comemoração aos 239 anos de Corumbá, o Governo do Estado libera 43 milhões de reais em investimentos. Durante agenda no município prevista para esta quinta-feira, dia 21 de setembro, o governador Reinaldo Azambuja anuncia a liberação de mais de 11 milhões de reais para obras de construção do pronto socorro e adequação do prédio da Santa Casa. A obra está entre as mais aguardadas pela população da cidade e tem o objetivo de melhorar as condições dos serviços de média e alta complexidade, além da regionalização da saúde.

A cerimônia que comemora o aniversário da Cidade Branca será realizada às sete e meia da noite no Centro de Convenções do Pantanal Miguel Gomes, localizado na Rua Domingos Sahib, 570, no Centro da Cidade.

Lívia Machado – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

