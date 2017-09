Governo do Estado pretende contribuir para a melhora da qualidade de vida da população corumbaense

R$ 43 milhões de investimentos em Corumbá serão anunciados pelo governador Reinaldo Azambuja nesta quarta-feira (20.9) durante a solenidade de comemoração dos 239 anos do município. Por meio dos recursos, o Governo do Estado pretende contribuir para a melhora da qualidade de vida da população, além de fomentar o desenvolvimento da região.

Entre os anúncios que serão feitos pelo governador está a liberação de R$ 11,4 milhões para obras de construção e reforma na Santa Casa de Corumbá – construção do pronto socorro e adequação do prédio do hospital. Bastante aguardada pela população, a obra é um grande avanço para a regionalização da Saúde e vai melhorar as condições dos serviços de média e alta complexidade na região.

A cerimônia que comemora o aniversário da Cidade Branca será realizada às 19h30 no Centro de Convenções do Pantanal Miguel Gomes, localizado na Rua Domingos Sahib, 570, no Centro da Cidade.

Bruno Chaves, Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Fonte: MTur

Veja Também

Comentários