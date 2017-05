Reinaldo Azambuja lança Vôlei de Praia Open e convida Emanuel Rego

O governador Reinaldo Azambuja, lançou a primeira etapa da temporada 2017 do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia Open, que será realizada em Campo Grande entre os dias 13 e 17 de setembro. A solenidade contou com a presença do campeão olímpico Emanuel Rego – hoje embaixador desse esporte no Brasil -, lideranças políticas e esportivas.

Em 2016, o retorno do circuito nacional a Mato Grosso do Sul, depois de seis anos, por iniciativa do Governo do Estado, colocou a Capital como segunda melhor etapa, na avaliação da Confederação Brasileira de Vôlei. As quadras do Parque das Nações Indígenas receberam uma semana de jogos, de 19 a 25 de setembro. Uma média diária de 800 pessoas prestigiou as partidas.

