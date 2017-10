Reinaldo Azambuja institui o Dia da Comunidade Nordestina e do Policial Militar Feminino em MS

Campo Grande (MS) – O governador Reinaldo Azambuja sancionou a lei nº 5069, publicada na edição desta segunda-feira (2.10) do Diário Oficial do Estado (DOE), que institui o Dia da Comunidade Nordestina em Mato Grosso do Sul. A data, que passa a integrar o calendário oficial de eventos do Estado, será celebrada no dia 13 de junho.

A migração nordestina no então sul de Mato Grosso ocorreu depois de findada a Guerra do Paraguai (1864-1870), com maior intensidade entre o início do século XX e a década de 1950. Uma das maiores comunidades fixou-se em Dourados, ocupando terras da colônia agrícola criada pelo ex-presidente Getúlio Vargas, em 1943.

Policial feminino

O DOE também publicou, nesta segunda-feira, a lei nº 5070 sancionada pelo governador Reinaldo Azambuja, que cria o Dia do Policial Militar Feminino, incluindo-o no calendário oficial de eventos do Estado. A data será comemorada, anualmente, no dia 1º de setembro.

Sílvio Andrade – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Foto:

Veja Também

Comentários