Reinaldo Azambuja injeta milhões de investimentos em Corumbá ao celebrar aniversário de 239 anos da cidade

Campo Grande (MS) – Corumbá completa nesta quinta-feira (21.9) mais um ano de fundação. São 239 anos de história do principal ponto de apoio do turismo pantaneiro; a cidade engloba 35% da área total do Pantanal e é tão grande, com seus 65 mil quilômetros quadrados de território, que há até um outro município dentro: Ladário.

Além do turismo, o município tem toda uma importância histórica para Mato Grosso do Sul e para o País, reconhecida pela atual gestão com os investimentos constantes em infraestrutura e saúde. Somente na cerimônia que marcou as comemorações do 239º aniversário, realizada na noite desta quarta-feira (20.9), o governador Reinaldo Azambuja anunciou R$ 43 milhões em investimentos para a Capital do Pantanal.

O valor chama atenção e, segundo o chefe do Executivo Estadual, o investimento só possível graças à boa gestão dos recursos públicos. “Gastar menos com o governo para gastar mais com as pessoas garante investimentos em todas as áreas”, explicou.

Reforma e ampliação da Santa Casa

Para fortalecer a gestão regionalizada da Saúde em Mato Grosso do Sul, o governador Renaldo Azambuja autorizou o repasse de R$ 11,4 milhões para a Prefeitura de Corumbá iniciar a construção de um Pronto Socorro anexo à Santa Casa. Com o montante anda será feita obra de reforça e adequação do prédio.

A intervenção no hospital é bastante aguardada pela população. A obra vai melhorar as condições dos serviços de média e alta complexidade na região. Dividida em três ações, a obra na Santa Casa de Corumbá aproveitará a antiga estrutura do prédio, datada de 1904, e envolverá a construção de novo prédio para o pronto socorro e recepção geral; a reforma e adequação das atuais instalações da maternidade para reativação do centro obstétrico; e a construção de 30 leitos de internação geral.

Restauração da MS-228

A “curva do leque” é um dos pontos de referência mais conhecidos quando o assunto é o Pantanal, principalmente para os pecuaristas da região. No pacote de ações, o governador autorizou a abertura de processo licitatório para obra de restauração de uma rodovia que dá acesso ao local, a MS-228. Orçada em R$ 8,4 milhões, a restauração será realizada ao longo dos 40 quilômetros de extensão que vão desde o entroncamento da MS-228 com a BR-262 (Lampião Aceso) até a Fazenda Alegria, subtrecho entroncamento MS- 184 (Curva do Leque) até a Fazenda Alegria.

Recuperação de 23 ruas

Vinte e três ruas de Corumbá vão receber recapeamento, totalizando 273.489,06 metros quadrados de área. A obra será licitada pelo Governo do Estado – foi autorizada pelo governador Reinaldo Azambuja. Orçado em R$ 11,4 milhões, o recape vai chegar em 102 quadras das seguintes ruas: João Bosco da Mota, Rio Grande do Norte, Marechal Deodoro, Pernambuco, Edu Rocha, Luiz Feitosa Rodrigues, Dom Pedro II, Major Gama, São Paulo, 15 de Novembro, 13 de Junho, Cuiabá, Gabriel Vandoni de Barros, Delamare, Alan Kardec, Marechal Floriano, Oriental, Cáceres, Sargento Aquino, Nossa Senhora de Fátima, São Judas Tadeu; além das avenidas General Rondon e Rui Barbosa.

Urbanização da Avenida Nossa Senhora das Mercês

A Avenida Nossa Senhora das Mercês, que liga os municípios de Corumbá e Ladário, será dotada de pavimentação asfáltica e dispositivos de drenagem de águas pluviais. O trecho que vai do cruzamento com a avenida Nossa Senhora da Candelária, em Corumbá, até o cruzamento com a Rua Pedro de Medeiros, em Ladário, está orçado em R$ 8,4 milhões e será licitado pelo Governo do Estado. No total, os serviços compreenderão uma área de 18.586,12 metros quadrados de pavimentação, 2.670,48 metros lineares de micro a macrodrenagem e 1.620 metros de drenagem do lençol freático, além da sinalização viária.

O anúncio da obra foi amplamente comemorado pela população. Cerca de 1,2 mil famílias do bairro Padre Ernesto serão beneficiadas diretamente com a intervenção.

Integração do Porto Esperança

O Governo do Estado vai investir quase R$ 3 milhões para melhorar o acesso ao distrito de Porto Esperança. A abertura de processo licitatório para implantação de revestimento primário (cascalhamento) nos 12 quilômetros do caminho de carga e descarga do porto foi mais uma ação autorizada pelo governador Reinaldo Azambuja.

Essa é umas das obras mais destacadas durante o evento de aniversário da cidade. A implantação do acesso rodoviário vai promover a integração do Porto Esperança, situado na beira do Rio Paraguai e abaixo da ponte da BR-262. O distrito é histórico, nasceu na construção da ferrovia Santos-Corumbá, no início do século 1920. Atualmente não existe acesso por terra, apenas barco.

Restauração da Igreja Matriz

Após liberação do governador Reinaldo Azambuja, o Governo do Estado vai repassar R$ 300 mil de recursos do Fundo de Investimento Cultural (FIC-MS) para a readequação das instalações elétricas e hidráulicas da Catedral da Nossa Senhora da Candelária, obra realizada pela Prefeitura de Corumbá.

A restauração da Catedral de Nossa Senhora da Candelária foi retomada pela atual administração do município no início deste ano e agora conta com a participação do Estado para concluir os serviços. Interditada pela Defesa Civil desde junho de 2016, quando pedaços do forro se soltaram, a igreja tem 162 anos de fundação, sendo o templo católico mais antigo do Mato Grosso do Sul. (construída em 1855 pelo Frei Mariano de Bagnaia).

Parceria que gera investimento de R$ 139 milhões

Parceria entre o Governo de Mato Grosso do Sul e a Prefeitura de Corumbá garante investimentos de R$ 139 milhões em obras de infraestrutura, saúde, reordenamento urbano, lazer, moradias e parques. Além dos 43 milhões anunciados pelo governador Reinaldo Azambuja, o prefeito Ruiter Cunha lançou pacote de R$ 96 milhões, onde tem a participação do Estado em vários projetos – já incluídos R$ 55 milhões recursos do (Fundo Financeiro para o Desenvolvimento da Bacia do Prata.

“Estamos felizes, pois chegamos aos 239 anos com a expectativa de colocar Corumbá no lugar que ela merece estar, e transformar Corumbá como polo de desenvolvimento onde tenha em sua gente o foco principal. Nossas ações são voltadas para a valorização das pessoas”, ressaltou o prefeito Ruiter Cunha.

Também estiveram presentes na liberação dos recursos os deputados estaduais Beto Pereira, Felipe Orro e Professor Rinaldo; os secretários estaduais Eduardo Riedel (Segov), Athayde Nery (SECC) e Jaime Verruck (Semagro); além do prefeito de Ladário, Carlos Ruso, e presidente da Câmara de Vereadores, Evander Vendramini.

Texto: Bruno Chaves e Danielle Benites, de Campo Grande, e Silvio Andrade, de Corumbá – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Fotos: Chico Ribeiro

