Reinaldo Azambuja inicia semana com entrega de 100 moradias em Paranhos

Campo Grande (MS) – O governador Reinaldo Azambuja inicia a semana de trabalho com a entrega de 100 moradias em Paranhos. As residências foram construídas no conjunto habitacional Virgílio Fernandes pelo programa Minha Casa, Minha Vida.

Ao todo, foram investidos R$ 4,9 milhões na construção dos imóveis. Desse total, R$ 4,9 milhões são exclusivos do Governo do Estado e R$ 1,4 milhão da Prefeitura.

Também no município de fronteira, o governador Reinaldo Azambuja vistoria a obra de pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais na rua Pedro Nunes, que está 30% executada e recebe investimento de R$ 2,9 milhões.

O governante ainda entrega três pontes de concreto: uma sobre o Córrego Vermelho, outra sobre o Rio Iguatem e a terceira sobre o Córrego Taquaperí. Ele também distribui kits de materiais esportivos para escolas estaduais de Coronel Sapucaia, Iguatemi, Paranhos, Sete Quedas e Tacuru.

Bruno Chaves – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Foto: Arquivo